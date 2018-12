La svolta passa dai gol del Pipita. Al Milan serve il miglior Higuain

Fonte: Dal nostro inviato ad Atene

"Ha un talento infinito, è uno dei migliori al mondo e può capitare un periodo in cui non riesci a esprimerti al meglio. Lui può farci svoltare in Europa". Parole al miele, quelle pronunciate in conferenza stampa da Davide Calabria nei confronti di Gonzalo Higuain. Un attestato di stima e allo stesso tempo un affidamento di responsabilità a un giocatore che, nella sua carriera costellata da tantissime reti, ha avuto un solo cruccio: non è praticamente mai risultato decisivo nelle partite che contavano realmente, quelle in cui avrebbe dovuto fare la differenza. È successo con il Real Madrid, con il Napoli, con la Juventus e anche con la maglia della Nazionale argentina.

A 31 anni suonati, il Pipita deve prendersi sulle spalle il giovane e incerottato Milan di Gennaro Gattuso e condurlo il più lontano possibile in Europa League e alla qualificazione alla prossima Champions. E già oggi, nella sfida decisiva di Atene contro l'Olympiacos, è chiamato a fornire una prestazione convincente, da vero leader, magari ritrovando quel gol che manca dal 28 ottobre scorso e che ha trovato solo in sette occasioni finora nei quindici match disputati. Oltre un mese e mezzo, un'eternità con in mezzo il disastro provocato nel primo incrocio contro i bianconeri dopo la cessione in estate: il primo mini-obiettivo stagionale è a portata di mano, ma al Milan servirà il miglior Higuain.