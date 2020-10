La svolta secondo Pioli: il Milan ha cambiato marcia nell'ultimo derby (perso) contro l'Inter

vedi letture

Era il 9 febbraio scorso, quando il Milan ha svoltato. O meglio, quando secondo Stefano Pioli il suo Milan ha svoltato. Ma riavvolgiamo il nastro: era una domenica, 20.45. San Siro gremito con oltre 75mila spettatori, ricordo dolce che riporta alla mente momenti di quotidiana tranquillità. Il Milan, all'intervallo, era avanti 2-0 sull'Inter. Poi, nel secondo tempo, il blackout rossonero e la pazzesca rimonta nerazzurra. 4-2 per gli uomini di Conte, si leggerà sul tabellino finale.

La svolta - "E' stata importante la sconfitta dello scorso derby, da quella gara abbiamo fatto tesoro degli errori, abbiamo capito che basta mollare un attimo l'attenzione per subire schiaffi", ha confessato Pioli in conferenza stampa, questo pomeriggio. Aggiungendo anche dettagli sul come la sua squadra abbia vissuto quel ko e soprattutto sul come lo abbia metabolizzato: "E' stata una palestra importate e su quella sconfitta abbiamo costruito il nostro momento". In pratica un punto di svolta, appunto. Da quel momento, in effetti, i risultati del Milan sono migliorati in tutto e per tutto: dopo il derby del 9 febbraio, i rossoneri hanno messo insieme solo in campionato 13 vittorie (3 questa stagione), 4 pareggi e 1 sconfitta. E proprio il derby di domani, in quest'ottica, sarà certamente un ulteriore banco di prova per Ibrahimovic e compagni.