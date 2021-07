La telenovela Camavinga è tutt'altro che finita: Man United in pole, ma ci sono altre 3 big

La telenovela Eduardo Camavinga è tutt'altro che finita. Arrivano questa mattina dall'Inghilterra, più precisamente dal Daily Mail, nuovi rumors sull'interesse di Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco per il giovanissimo centrocampista del Rennes. Il nazionale francese - si legge - oggi non viene più considerato incedibile e, almeno in questo momento, i Red Devils sembrano la società più avanti nelle trattative.