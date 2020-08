La telenovela Lautaro e Skriniar-Tottenham: il mercato guarda anche in casa Inter

Il nome in vetrina è, ancora oggi, Lautaro Martinez. Grandissimo protagonista nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk, l'attaccante argentino è senza ombra di dubbio l'uomo mercato dei nerazzurri: la telenovela con il Barcellona, complici gli ultimi scossoni di scena al Camp Nou, tornerà d'attualità. Anche se, sul punto, Zhang e la dirigenza interista hanno sempre avuto idee più che chiare: il Toro resta a Milano, senza se e senza ma.

Poi c'è Skriniar. Reduce da una stagione non propriamente esaltante, il difensore slovacco rimane un pezzo più che pregiato. In Inghilterra ci pensa, eccome, il Tottenham: da Londra, Marotta e Ausilio porterebbero volentieri alla corte di Conte (o chi per lui) il centrocampista Tanguy Ndombele. E poi? Romelu Lukaku piace al Real Madrid, Marcelo Brozovic al Bayern Monaco: sono entrambi, però, due pilastri dei quali la società milanese non intende in alcun modo fare a meno.