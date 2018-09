La top 10 dei procuratori più ricchi: Mendes secondo, Raiola quinto

La rivista Forbes ha stilato la lista dei procuratori più ricchi del 2018. Al secondo posto c'è Jorge Mendes, che ha stilato contratti per un miliardo di dollari e nell'ultimo anno solo di commissioni ha incassato oltre 100 milioni.

Balzo in avanti anche per Mino Raiola e la sua agenzia, ora al quinto posto. In generale, nelle prime dieci posizioni in quattro si occupano di calcio: le altre sei, prima compresa, di sport americani. In basso la tabella.