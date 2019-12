La top 11 del decennio della Juventus: con la BBC. Ma tanti big out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce un decennio ed è tempo di bilanci. Di guardarsi indietro e di raccogliere quel che di buono c'è stato dal 1 gennaio 2010 a oggi. Tempo anche di immaginarie formazioni 'tipo', ovvero di top XI del decennio delle società italiane. Partiamo dalla Juventus, dagli esclusi eccellenti: Claudio Marchisio, Paulo Dybala, Stephan Lichtsteiner, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Antonio Conte. Però una formazione e undici nomi impongono delle scelte, nulla è scientifico e tutto è arbitrario. Però il postulato che la BBC debba esserci è necessario, così come Buffon tra i pali anziché Szczesny senza nulla togliere al polacco. E senza niente levare alla Juventus di oggi, un centrocampo così è un dolce ricordo, Vidal e Pogba ai fianchi di Pirlo. Davanti semmai la scelta al fianco di Ronaldo è stata dura. Tevez o Higuain o Dybala o Morata? La spunta l'Apache, ma sulla linea del traguardo. E in panchina? Votiamo Allegri, perché il suo ciclo è stato più lungo e anche in Europa il rendimento è stato ben diverso rispetto a quello del suo predecessore, pur senza titoli.

(3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Vidal, Pirlo, Pogba, Alex Sandro; Tevez, Ronaldo. All: Allegri.