I tifosi della Lazio hanno eletto la loro formazione del decennio ma il sito biancoceleste proponeva un 4-4-2. Peraltro in questo undici, ben più che a sorpresa, non c'era Senad Lulic che in questa formazione abbiamo creduto logico e lecito inserire. Perché è quello della Coppa contro la Roma, perché è capitano e simbolo di una delle realtà più belle e continue del calcio italiano. Certo, gli è stato preferito Felipe Anderson, ma le scelte sono sempre discusse e discutibili. Così pure dentro Hernanes e fuori Candreva, per il cambio schema, perché ci siamo affidati al 3-5-2 che è il marchio di Simone Inzaghi. Sempre per questioni di schema, niente Lucas Leiva e dentro Klose.

(3-5-2): Strakosha; De Vrij, Acerbi, Radu; Lichtseiner, Milinkovic, Hernanes, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Klose.