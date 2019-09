La Top 11 della prima giornata di Champions: clamorosa assenza dei big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stelle, sogni. Campioni che hanno stupito, giovani che sono già sulle prime pagine. C'è di tutto nella top 11 della prima giornata Champions secondo le pagelle di Tuttomercatoweb.com. In alcuni casi, nei giudizi dell'ultima due giorni, i voti sono coincisi così questa formazione totalmente arbitraria e altrettanto opinabile, è frutto anche di quello che è stato il risultato e l'impatto finale del giocatore nella partita, cercando anche un equilibrio tra nomi e squadre dei giocatori.

Mancano i big Quel che balza all'occhio è che, sopratutto davanti, non ci sono i big. C'è un esordiente come Haland, migliore in assoluto della giornata con la tripletta al Genk. Ci sono i due esterni d'attacco della Dinamo Zagabria mentre in mezzo ci sono due inattesi: una delusione del PSG che si è rilanciato a Mosca come Krychowiak e quello che è meno star di tutti oggi a Parigi, come Gueye. Dietro c'è il Napoli con Mario Rui e Koulibaly e pure Alvarez, super contro il Lille. Tra i pali il muro del Barcellona, Ter Stegen.

PORTIERE Ter Stegen (Barcellona) 8

TERZINO DESTRO Hakimi (Borussia Dortmund) 7

DIFENSORE CENTRALE Alvarez (Ajax) 8

DIFENSORE CENTRALE Koulibaly (Napoli) 7,5

TERZINO SINISTRO Mario Rui (Napoli) 8

CENTROCAMPISTA CENTRALE Gueye (PSG) 7,5

CENTROCAMPISTA CENTRALE Krychowiak (Lokomotiv Mosca) 7,5

CENTROCAMPISTA CENTRALE Bernede (Salisburgo) 8

ALA DESTRA Olmo (Dinamo Zagabria) 8,5

CENTRAVANTI Haland (Salisburgo) 9

ALA SINISTRA Orsic (Dinamo Zagabria) 9