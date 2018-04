La tranquillità di Klopp: da underdog a favorito

Tranquillo, fiducioso: è questo lo Jurgen Klopp che emerge in conferenza stampa. Alla vigilia della gara più importante della stagione, l’allenatore del Liverpool scherza col traduttore e risponde in maniera un po’ irridente alla domanda su un possibile futuro in Italia. Pizza, spaghetti e mandolino: per i tedeschi resteremo sempre quelli. Tranquillo, e fiducioso: non è un bluff, poco ci manca. Al ruolo di sfavorito, Klopp è abituato: col suo Borussia Dortmund ha sfidato il Bayern Monaco, lo ha battuto in Bundesliga e ha rischiato di fare altrettanto in Champions League.

Più underdog del tecnico di Stoccarda, in fin dei conti, ve ne sono pochi. Non lo sarà, però, domani sera. Gioca a nascondino, ma il suo Liverpool ha strapazzato il Manchester City di Guardiola, mentre la Roma è arrivata in semifinale sulle ali di un’impresa che forse resterà nella storia del nostro calcio. In altri termini: nel confronto diretto, i Reds sono i favoriti. Un ruolo a cui né il Liverpool né Klopp sono abituati, da qualche anno a questa parte, e che forse per questo il tecnico cerca di gestire con tranquillità e fiducia. Di quello che pensa la gente, parola di Klopp, “chi se ne frega”.