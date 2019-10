La tripla sfida di Immobile: Europa, gol e il cuore di Mancini

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

La Lazio forse non ha giocato la sua miglior partita ma come nelle migliori squadre, si è affidata ai gol del bomber per togliere le castagne dal fuoco e prendersi tre punti pesanti come macigni. Ciro Immobile è sempre più il capocannoniere del campionato, con una rete e un assist in mezzo a una partita tutto fuorché strepitosa. L'attaccante biancoceleste, a lunghi tratti, si è nascosto tra le maglie della difesa avversaria prima di concludere la sua gara con un marchio di fabbrica come l'incornata da area piccola, decisiva per la vittoria laziale.

Una risposta a Muriel e l'ennesimo messaggio a Mancini per un attaccante che se nel club ha sempre convinto trascinando la squadra a ottenere anni di risultati importanti, in Nazionale non ha ancora trovato il guizzo che gli potrebbe permettere di diventarne un punto fermo. E' chiaro che con questo rendimento, il suo posto per Euro2020 sia più che ipotizzabile ma per il bene di questa Lazio che vuole scalare la classifica e per l'Italia in generale, è bene che il bomber biancoceleste non si prenda neanche una pausa. Inzaghi è stato bravo a lasciarlo in campo levando Correa per inserire Caicedo. Dall'altra parte Montella ha deciso di togliere il proprio leader, ovvero Ribery, e la frittata è arrivata all'88'. Il tecnico biancoceleste si è fidato del proprio leader e ha vinto la partita.

La tripla sfida di Immobile è servita: arrivare in alto con la sua Lazio, vincere la classifica capocannoniere e conquistare il cuore di Mancini e diventare titolare anche in Nazionale. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta.