La Turchia riabbraccia Demiral. Ora il sogno Europeo ma il ritorno con ko è agrodolce

Fanatik, giornale turno, racconta del ko della Turchia contro l'Ungheria di ieri. "Ci hanno presi alla leggera", ha detto l'allenatore italiano, ct dei magiari, Marco Rossi. Ieri in campo anche Merih Demiral: il difensore della Juventus aveva giocato l'ultima in Nazionale l'11 novembre del 2019. Lunga assenza per infortunio, avrebbe saltato anche l'Europeo estivo. Ieri il ritorno, agrodolce, per 90'. In campo anche il milanista Hakan Calhanoglu.