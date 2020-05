La UEFA aspetta i campionati ma intanto cresce l'attesa per il format delle Coppe

La UEFA guarda con attenzione alle decisioni che verranno prese nel corso delle prossime settimane per la ripresa del calcio in Inghilterra, Spagna, Italia e Germania, perché l'intenzione resta quella di terminare anche le coppe europee nel mese di agosto per poi pianificare la stagione successiva ripartendo in tempi brevi per non mettere a rischio niente, comprese le partite delle Nazionali. Intanto cresce l'attesa anche per conoscere quale sarà l'eventuale format di Champions ed Europa League, visto che non è chiusa la porta al taglio delle giornate e dunque all'idea di giocare Final Eight o Final Four, andando contro all'interesse delle tv che invece vorrebbero salvaguardata l'integralità della competizione. Ancora non è arrivato il tempo delle decisioni definitive, ma a breve se ne saprà di più, anche per quei club che hanno il campionato fermo causa decisioni governative e che dunque dovranno trovare un modo alternativo per disputare i match e forse anche per allenarsi. Magari tutto in campo neutro e all'estero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.