La UEFA e il giusto passo indietro. Ma così la tecnologia è limitata

La UEFA ha accelerato i tempi. Ha compreso l'errore e ha capito che l'inserimento della tecnologia nella più importante competizione per club non era più rimandabile. Aleksander Ceferin - dopo aver prima osteggiato, poi osservato passivamente, poi accettato la tecnologia - ha deciso di introdurre con sei mesi d'anticipo la VAR per la Champions League. Uno strumento la cui introduzione era in programma per la prossima stagione e che invece entrerà in scena per salvaguardare una competizione che rischiava di rivivere dagli ottavi in poi ingiustizie che hanno caratterizzato le ultime stagioni. E che diventano sempre più inaccettabili, palesi e anacronistiche perché confrontate con campionati nazionali che invece di tecnologia vivono da sempre più tempo.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) 3 dicembre 2018

Un passo indietro, adesso, bisognerà farlo anche per l'applicazione. Perché è evidente che così come strutturato l'utilizzato della VAR è troppo limitato e limitante. Dopo aver visto il suo funzionato in Italia e in Germania nella passata stagione l'IFAB, l'International Football Association Board, in estate ha deciso regole più stringenti limitando il suo utilizzo soltanto in caso di chiaro ed evidente errore. Che può voler dire tutto o nulla e ha prodotto l'effetto opposto. L'idea era quella di dare maggiore oggettività al suo utilizzo, il risultato è quello di uno strumento ancora più arbitrario. In cui un fallo come quello su Zaniolo non viene sanzionato perché, magari, in presa diretta non viene concepito in tutta la sua nitidezza. "L'IFAB non capisce che così si sta limitando uno strumento, il VAR, dalle potenzialità molto più grandi per l'uso che se ne fa. Sui contatti dentro l'aria ormai la VAR non entra quasi mai più in gioco. Valuta l'arbitro che però, in quanto umano, può sbagliare", ha detto questa mattina ai microfoni di 'RMC Sport' l'ex arbitro Luca Marelli. Parole da firmare e sottoscrivere.

📻 #AlVarDelloSport 📻 👤 @LucaMarelli72 🗣️ L'IFAB non capisce che così si sta limitando uno strumento, il VAR, dalle potenzialità molto più grandi per l'uso che se ne fa. pic.twitter.com/xpz2SLezYb — RMC Sport Network (@RMCSportNetwork) 3 dicembre 2018