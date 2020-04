La UEFA fissa al 3 agosto la deadline per terminare i campionati nazionali

Si continua a parlare ogni giorno delle date del possibile ritorno in campo e se da una parte la Serie A resta prudente ipotizzando la ripresa del campionato tra il 6 e il 7 giugno, la FIGC è più ottimista provando a immaginare la ripresa per il 20 di maggio. Intanto la UEFA fissa la data ultima utile per terminare i tornei nazionali addirittura al 3 agosto, come svelato dalla federazione olandese in un tweet di ieri. Insomma, di certezze non ce ne sono, tranne che la politica del pallone vuole tornare in campo. Due le condizioni necessarie, soprattutto per Champions ed Europa League che ripartirebbero comunque in un secondo momento: che l'emergenza sanitaria sia superata ovunque in Europa e che si possa spostare le squadre liberamente da un paese all'altro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.