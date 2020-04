La UEFA scrive alle Federazioni: un mese di tempo per consegnare i piani di ripresa della stagione

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La UEFA ha dato alle varie Federazioni un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A italiana. Entro il 25 maggio, quindi, dovranno essere stabiliti le tappe delle ripresa, la data di ripresa e il format con cui concludere la stagione. Queste disposizioni, riporta Sky Sport, sono contenute in una lettera consegnata dalla stessa UEFA alle federazioni affiliate, redatta dopo la riunione del Comitato Esecutivo dello scorso 23 aprile.