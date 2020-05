La UEFA studia soluzioni alternative per le coppe. E intanto dice no alle 5 sostituzioni

vedi letture

Quelli in corso sono giorni caldi non solo per le varie federazioni che stanno studiando la ripresa dei campionati. Anche la UEFA, dalle stanze di Nyon, sta lavorando alla riorganizzazione di Champions ed Europa League. Il piano A prevede di riprendere il 3 agosto dopo il termine dei campionati nazionali. Ma sulla conclusione effettiva di questi non esiste certezza alcuna e proprio per questo si stanno studiando soluzioni alternative che potrebbero prevedere spostamenti di date, cambio di format, rivoluzione del calendario delle prossime stagioni fino a Qatar 2022 a dicembre e addirittura partite giocate lontano dall’Europa.

No alla proposta IFAB delle 5 sostituzioni - L’unica cosa che sembra certa, spiega la Gazzetta dello Sport, è che la UEFA non sembra orientata ad accogliere l’apertura dell’IFAB sulle 5 sostituzioni. L’orientamento è quello di restare alle classiche 3 sostituzioni che potrebbero diventare 4 con i tempi supplementari.