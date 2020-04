La UEFA vuol finire la stagione sportiva. Due ipotesi per concludere campionati e coppe europee

In un modo o nell’altro, nei prossimi mesi servirà una classifica ‘sportiva’ dei vari campionati europei. Dall’importante confronto di ieri della UEFA è emerso, fra le altre cose, questo aspetto non trascurabile riguardante la compilazione di una classifica finale dei vari tornei nazionali a prescindere dal fatto che questi vengano conclusi o meno. Una decisione ultima e definitiva, inevitabilmente, è impossibile da prendere oggi. Meglio aspettare le evoluzioni virali. Ma almeno la strada e i contorni entro cui muoversi sono stati indicati, con due scenari ancora possibili:

- Campionati nazionali e coppe in contemporanea, con inizio a fine maggio/inizio giugno e termine ai primi di agosto

- Prima i campionati nazionali, poi le coppe europee con la finale di Champions al 29 agosto