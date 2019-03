La vacanza di Handanovic e 90' preoccupanti per le punte di Semplici

Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Le statistiche dicono cinque tiri di cui uno nello specchio ma la verità è che la maglia di Samir Handanovic non è uscita sudata da San Siro e davanti la Spal è stata ben più che trasparente. "E' un aspetto da migliorare quello di creare occasioni. Con la Samp però le occasioni non sono mancate, in trasferta forse fatichiamo maggiormente. Sono sempre gli episodi a fare la differenza, oggi a favore ne abbiamo pochi", ha spiegato Leonardo Semplici dopo il fischio finale. Il punto è che adesso il rendimento è quello della scorsa stagione e dietro Bologna ed Empoli puntano anche gli estensi. Che sono nel bel mezzo della lotta salvezza e che oggi sono stati sì bravi a tenere le maglie corte in difesa ma che con il motto 'primo non prenderle', hanno scordato d'attaccare. Petagna e Floccari insieme, con la squadra chiusa dietro, non sono due contropiedisti e senza Lazzari sulla destra, la Spal davanti non ha mai creato occasioni. Nessuna. Handanovic è stato inoperoso e neppure l'ingresso di Paloschi prima e di Antenucci poi ha cambiato le cose. Ventitre gol fatti, quarantuno subiti. In soldoni: una media da retrocessione. E' lì che dovrà lavorare Semplici per salvarsi. Ok non prenderle. Ma qualche gol non farebbe male.