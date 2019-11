La vanità degli arbitri. Che anche Conte ha messo sotto attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutti contro il VAR. Tutti contro un utilizzo non chiaro di questo strumento tecnologico, che non placa le polemiche e non interviene quando per tutti dovrebbe. Il contatto Llorente-Kjaer ha ulteriormente scoperchiato un vaso di pandora fatto di regole complicate che quasi nessuno conosce. Nemmeno gli addetti ai lavori. Di postille studiate solo per rendere più complicato l'utilizzo di uno strumento che, invece, dovrebbe semplificare il lavoro di chi dirige.

Ma, forse, il punto focale della discussione è proprio questo: gli arbitri vogliono che questo lavoro venga semplificato? Sono disposti a questo passo indietro anche a costo di perdere la loro centralità all'interno del match?

Le parole di Antonio Conte - E' stato chiesto di esprimere un parere anche Antonio Conte, che ieri in conferenza stampa ha battuto il chiodo proprio su questo punto. Ma perché farla così complicata? "Il VAR - ha dichiarato Conte - non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. Lo scorso anno ero più positivo, quest'anno vedo che a volte viene utilizzato e altre volte no. Non capisco il metro di giudizio e questo non è positivo. E' difficile fare l'arbitro, ma io fossi arbitro e avendo il VAR a disposizione prenderei la decisione e poi mi metterei nelle sue mani. Se c'è qualcuno che può guardare e prendere la decisione giusta col VAR dovrebbe solo essere più sereno. Magari anche noi allenatori potessimo avere a disposizione uno strumento in grado di sistemare tutti i nostri errori...".

La vanità degli arbitri - E qui sta il punto focale. Perché - se si ha anche solo un piccolo dubbio - non andare a rivedere l'episodio? Perché non utilizzare di più e meglio uno strumento che può solo aiutarti? Perché evitare lo schermo quando sai che quell'episodio, in un modo o nell'altro, deciderà la partita? Perché portare il calcio nella direzione del challenge quando l'arbitro può già adesso affidarsi al VAR senza suggerimenti di allenatori o capitani?

Certo, in questo modo la centralità dell'arbitro verrebbe meno. Anche il direttore di gara rimetterebbe il suo giudizio al replay, con la serenità di chi sa che in presa diretta può anche aver preso la decisione sbagliata. Una centralità sacrificata sull'altare di un calcio più chiaro e regolare. Una centralità di cui nessuno sente il bisogno, tranne gli arbitri stessi.