La vendetta di Milik e Tonelli. Napoli si prepara per il miracolo

Risultato finale: Napoli-Udinese 4-2

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Nove minuti in apnea, poi la riscossa che può avere una carica emotiva fondamentale per il finale di stagione. Come avvenuto dieci giorni fa in occasione del gol al 93' - contro il Chievo - di Amadou Diawara, adesso il Napoli è chiamato da un finale di stagione di grande intensità. Quella mancata in queste ultime settimane, ma necessaria per sfidare la Juventus domenica sera all'Allianz Stadium con la consapevolezza di chi può lottare per lo Scudetto.

Dal momentaneo 1-2 in favore dell'Udinese, al 2-2 di Albiol. Il Napoli è risorto dopo il colpo di testa vincente del difensore spagnolo, volato in cielo fino a colpire la palla e spingerla dove Bizzarri può toccare senza compiere il miracolo. Dal 55' al 64' il San Paolo e il Napoli hanno vissuto un piccolo psicodramma, fino al momento della liberazione arrivato col 3-2 di Arek Milik. Proprio lui, il bomber lanciato dal 1' stasera ha suonato la carica per il successo finale. Quasi come un segno del destino, oppure la giusta intuizione di Sarri che ha capito come può - e forse deve - essere proprio il numero 99 il titolare nelle prossime gare, per far rifiatare Dries Mertens e per permettere al belga di ritrovare il giusto feeling con la rete. Nota di merito anche per Lorenzo Tonelli, sempre prezioso in zona gol quando chiamato in causa da Sarri e autore del definitivo 4-2. Adesso, da qui a domenica, il Napoli è chiamato a raccogliere le forze fisiche e mentali per ridurre il gap in classifica con la capolista. Sarebbe un piccolo miracolo sportivo, visto l'andamento di questa sera che - a un certo punto - ha visto la Juventus addirittura a +9 sui partenopei.