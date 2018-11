La verità è oggi: il Real malato dia un segnale. Per sé stesso, per Solari

Fonte: dall'inviato a Roma

Sono passati solo due mesi da quella serata magica, per il Real Madrid, e tragica, per la Roma. E sembra passata una vita intera. Non tanto per i giallorossi, ancora alle prese con cronici problemi di continuità ed equivoci tattici che sfociano in un evidente nervosismo, quanto per un collettivo, quello tre volte campione d'Europa e due del Mondo (di fila), che a una settimana dal sorprendente atto di fede verso Solari, si è ritrovato più fragile e incostante di prima, cedendo a casa dell'Eibar di schianto, senza dare nessun segnale di reazione. Il "caso Ramos" non può essere una giustificazione sufficiente, neanche le due settimane di pausa per le Nazionali: la verità è oggi, come ha detto ieri il trainer merengue in conferenza stampa, ma dovrà essere solo il campo a raccontarla.

IL CASO ISCO - "C'è del marcio a Madrid", direbbe un Amleto in versione galizia, di certo i giornalisti iberici hanno fiutato qualcosa e lo hanno dimostrato ieri con diverse domande sul mancato impiego, da titolare e con continuità, di uno dei giocatori più utilizzati da Lopetegui e che con l'ex ct ha vissuto tante gare da protagonista anche con la maglia delle Furie Rosse. Tra Isco e Solari in questo momento non va tutto rose e fiori, lo dimostra la sfuggevolezza del tecnico in conferenza stampa riguardo l'iberico, destinato a fare da comprimario anche stasera, a meno di impronosticabili sorprese.