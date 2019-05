La versione de La Gazzetta su Allegri, Agnelli e i 4 punti della discordia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri, la Juventus e Agnelli. La partita - per La Gazzetta dello Sport - è ancora aperta a tutte le soluzioni e le voci di queste ore fanno capire come la situazione sia in rapido movimento. I temi della discordia sono molteplici.

Il contratto - Agnelli e Allegri parleranno dei termini del contratto: Allegri ha un altro anno a 7,5 milioni, cifra inferiore a quella di molti altri allenatori europei. L’aumento, che a metà stagione sembrava naturale, è in discussione, come il prolungamento di un anno.

La squadra - Quanto è lontana la squadra dal vertice europeo? Le semifinali folli di Champions League lasciano aperta la questione. Allegri sicuramente crede che nella Juventus ci sia qualcosa da migliorare e sa che alcuni dei suoi giocatori simbolo – Khedira e Mandzukic – hanno deluso nel momento chiave della stagione. Anche di questo, certo, parlerà con Agnelli se e quando ci sarà l’incontro.

Il mercato - La valutazione della squadra si lega al tema principale: i programmi. La Juve deve vendere prima di comprare e questo spetta a Paratici. Allegri non è un tecnico che per tradizione vuole influire sulle scelte di mercato, ma nel vertice di sicuro avrà qualcosa da dire. Come Ronaldo, potrebbe chiedere giocatori di alto livello per inseguire la Champions.

Le critiche - Allegri ha vissuto dodici mesi complicati, perché le accuse dei tifosi sono sempre più frequenti. La Juve nel 2018-19 ha scelto di dichiarare le ambizioni già dall’estate e la Champions, inevitabilmente, è diventata una ossessione. Allegri anche per questo ha dubbi: se ripartirà, vorrà farlo con più serenità.