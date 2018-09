La via per la salvezza: Terracciano para e Caputo segna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due prove superlative, in particolare, stupiscono riguardo la prova dell'Empoli, che ha fermato la rincorsa del Milan in classifica stoppando per la terza volta stagionale i rossoneri dopo il vantaggio maturato nel primo tempo (Atalanta, Napoli e stasera, Empoli). Non solo demerito della squadra di Gattuso, che ha patito enormemente il pressing impostato dalla squadra di Andreazzoli in fase di costruzione del gioco. Mai una palla pulita "in uscita" per i meneghini, merito di una tattica dispendiosa ma che paga dividenti straordinari.

Ma torniamo a noi: se Terracciano para quello che ha parato stasera e Ciccio Caputo mette a frutto tutti palloni che arrivano in area di rigore (1 tiro, 1 palo. 1 rigore, 1 gol) l'Empoli non farà fatica a salvarsi. In serata di grazia il primo, arrivato ad una maturità calcistica eccezionale il secondo, che oggi ha eguagliato Cristiano Ronaldo, Milik e Immobile in classifica marcatori. Giocando però, nell'Empoli.