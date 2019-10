La Viola gira col 3-5-2. Ma Montella ha voglia di inserire un numero 9

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina-Udinese 1-0 (72' Milenkovic)

La Fiorentina ha trovato la terza vittoria consecutiva in campionato, eventualità che in casa viola non succedeva da tempo. Dopo un avvio di campionato estremamente complicato, complice un calendario non certo favorevole (in ordine Napoli, Genoa, Juventus e Atalanta), la squadra di Montella si è fatta forte delle proprie certezze e ha iniziato a macinare punti e gioco. Merito delle sue individualità, ma anche di un impianto di gioco che sta regalando equilibrio alla squadra.

IL 3-5-2 FUNZIONA MA MONTELLA SOFFRE - "Da attaccante soffro a non schierare un centravanti di ruolo", ha confessato Vincenzo Montella nel post gara. L'Aeroplanino infatti da tempo sta oramai schierando i suoi col 3-5-2 con Ribery e Chiesa come coppia d'attacco. I risultati gli stanno dando ragione, ma come da lui stesso ammesso l'esigenza futura sarà quella di inserire nell'impianto di gioco anche un attaccante vero e proprio. In rosa in fondo ce ne sono parecchi, da Kevin Prince Boateng e Dusan Vlahovic fino al brasiliano Pedro. Tre profili diversi per tre soluzioni diverse, che però ancora si sono solo intraviste nelle prime gare della stagione. Ora, dopo 7 partite, arriverà la sosta e il tecnico gigliato lavorerà proprio su questo aspetto. Ovvero cercare di capire come, dove e quando poter inserire nel suo schema un bomber di professione. Boateng scalpita, Vlahovic ha voglia di farsi vedere, Pedro è ancora indietro e probabilmente avrà bisogno ancora di qualche settimana di lavoro. Ma le alternative ci sono e offrono varianti interessanti. Starà solo a Montella capire quali gli offriranno sensazioni maggiormente positive.