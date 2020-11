La vita di Tuchel, sempre sul filo del rasoio. L'esonero è vicino, ma non arriva mai

Thomas Tuchel l'anno scorso ha vinto quattro competizioni sulle cinque che erano a disposizione del Paris Saint Germain. Eppure è sempre stato sul filo del rasoio, con il rischio di tagliarsi più volte. Anzi, in molte circostanze sembrava oramai destinato all'esonero, con le ombre di Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino che si allungavano sempre di più, ogni volta. E poi è stato salvato: questioni di opportunità o per un contratto fino al 30 giugno 2021? Probabilmente la seconda ipotesi. Ora evidentemente sarebbe più semplice terminare il rapporto.

DICHIARAZIONI DISCORDANTI - Qualche giorno fa Tuchel sembrava oramai rassegnato ad andare verso la sostituzione a fine stagione, con l'outlook negativo: il rischio è quello che già da adesso lo sceicco possa cambiare la guida tecnica, come successo anni fa con Kombouaré con Ancelotti. Quella volta non andò benissimo, visto che il PSG perse un titolo che sembrava francamente alla portata. Questo ricordo potrebbe anche influenzare le prossime opportunità. Certo è che la sconfitta contro il Lipsia ha accelerato una crisi che sembra sempre incombente, salvo poi materializzarsi solo in caso di allarme rosso.

DOPO IL RENNES? Francamente ambiente e stampa sono sempre più critici nei confronti dell'allenatore tedesco, colpevole di non regalare un calcio spumeggiante (seppur vincente). L'attrattiva dei campioni di Francia non è mai esagerata, nonostante i campioni che giocano, da Neymar a Mbappé (tra l'altro entrambi fuori nella disfatta contro il Lipsia). La sensazione è che il capolinea sia vicino e che una possibile sconfitta contro il Rennes - tutt'altro che probabile, d'altro canto - possa acuire ancora di più la ferita, profonda, fra le due fazioni. Certo è che i prossimi impegni in Champions sono decisamente più importanti per il prosieguo del tecnico sulla panchina parigina.