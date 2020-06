La vita, il veleno che ammazza, l'attacco a Pairetto. È tornato il vero Antonio Conte

Questione di tempo, di riprendere confidenza prima con il mondo, poi con il campo, di riprendersi la propria vita e il proprio mestiere. Quello che Antonio Conte sa fare meglio di molti altri: far percepire la gara ai suoi uomini in campo, come fosse una guerra. Sportiva, ci mancherebbe, ma forse non solo. Perché quando il quarto uomo Pairetto ordina un giallo all'arbitro Mariani, Antonio salta dall'area tecnica e in un balzo solo finisce a tu per tu con l'ufficiale di gara: "Cioè fammi capire... lui sta arbitrando e tu gli chiami il giallo?". Voglia di mangiarselo, non solo con gli occhi. Metodo Conte, da tramandare con pazienza ai suoi gladiatori. Atteggiamento da assorbire col pallone tra i piedi, con l'avversario davanti che a confronto deve sfigurare. Perché quando nel finale di partita l'Inter rischia di mandare, ancora una volta, tutto all'aria, il comandante mette nel mirino Gagliardini impegnato in duello, sbraita e urla come fosse posseduto dagli dei buoni del calcio: "Vai, vai, vai! È la vita, è la vita!". Il meglio che uno stadio silenzioso possa regalare. Qualcosa che va al di là di una partita di calcio. Vinta a fatica, con il sudore che non ha mai smesso di gocciolare e rigare i volti dei calciatori. E non è così che deve andare, troppi punti e obiettivi smarriti per la strada. Nel post gara ci pensa un secondo e dice: "Gli avversari vanno ammazzati, voglio vedere il veleno che ammazza. Solo così possiamo alimentare le speranze". Quasi mette i brividi, Antonio. Sa che è costretto a recitare la solita litania degli step e lo dice. Sa che ha già le armi e il cuore della sua legione per provare a vincere subito e non lo dice. Ma lo pensa, altro che se lo pensa.