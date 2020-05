La vittoria di Sartori e di Gasperini: Gosens, da poliziotto mancato a stella del calcio

vedi letture

Robin Gosens è stato votato come il miglior giocatore tedesco fuori dalla Bundesliga. Un successo importante, soprattutto se comparato a chi ha preceduto. Campioni del calibro di Kroos o Sané, multimilionari che giocano da anni nei migliori club d'Europa, oppure un totem come Podolski. Una vittoria che francamente era impensabile quando, nel 2017, fu acquistato dall'Atalanta dall'Heracles Almelo. Se quello olandese è uno dei migliori campionati per i giovani in rampa di lancio, dall'altra Gosens aveva già 23 anni, nessuna esperienza europea se non due presenze nei turni preliminari.

ALLO STADIO E IN CAMPO - Il primo contatto con Gosens fu all'Atleti Azzurri d'Italia, quando non era ancora di proprietà dell'Atalanta. A maggio 2017 i nerazzurri di Gasperini sfilavano per avere conquistato l'Europa dopo ventisei anni dall'ultima volta e in tribuna c'era anche lui, oggetto praticamente sconosciuto e che avrebbe dovuto essere la giusta riserva di Spinazzola. Nelle prime apparizioni, un po' come per il terzino della Roma, più di qualcuno aggrottò la fronte. Corsa discreta, tecnica (molto) da affinare, qualche problema di troppo. Come per Reca, diverso dal polacco: c'era chi non considerava Gosens adatto per la A, ma ora è quasi una stella.

POLIZIOTTO MANCATO - Qualche anno fa, quando non era ancora al Vitesse - il vero e proprio snodo della carriera - giocava alla domenica di ritorno dalla discoteca. A diciotto anni in molti pensano che oramai il calcio professionistico sia inarrivabile, invece in Olanda offrirono un provino a Gosens, tesserandolo poi. Lo sliding doors è evidente, perché alla maggior età, in Germania e in Olanda, si pensa ad andare via di casa e trovare un lavoro vero. E l'idea era quella di seguire un corso per poi diventare poliziotto.

LA VITTORIA DI SARTORI E DI GASPERINI - Il ghiaccio ribolle quasi sempre in casa Atalanta, perché Sartori pesca degli illustri sconosciuti e Gasperini li porta - spesso - a essere degli uomini mercato per tutta Europa. È successo anche con Gosens che, probabilmente, ai tempi non poteva essere considerato la riserva perfetta per Spinazzola, o come nuovo Andrea Conti. Invece la grande stagione odierna è quella non della consacrazione, ma della conferma. Gosens aggredisce la fascia, segna come un numero undici e crossa come un numero sette. Ed è diventato uomo mercato, un po' per tutti, in Italia e fuori.