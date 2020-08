La voglia matta di Juventus di Dybala e il rinnovo ancora in stallo coi bianconeri

Paulo Dybala lavora duro. Senza sosta. Perché ha voglia di tuffarsi come i compagni nel nuovo corso della Juventus, e allora la Joya prosegue con giornate no stop di allenamento per essere prima possibile a disposizione di Andrea Pirlo. Giornate di sudore a Ibiza insieme a un preparatore, tra poco più di una settimana sarà a pieno regime insieme alla squadra a Torino.

Sul rinnovo, intanto, tutto è fermo alle parole di Jorge Antun. "È felice alla Juventus e lavoriamo per il rinnovo". Da una settimana a questa parte, nessuna chiamata però da parte della Vecchia Signora e situazione ancora congelata. Dybala ha dato il suo assist alla Juventus a cui sta ora fare la prossima mossa. Richiesta sui 15, ultima proposta a 10. C'è voglia da parte di entrambi di andare avanti insieme: Agnelli sa bene che la Joya è un giocatore che può diventare un simbolo anche sui mercati internazionali e che la prossima può essere la stagione del salto definitivo anche in questo senso.

Cederlo, eventualmente, avrebbe motivazioni esclusivamente di bilancio per la Juventus. Per questo adesso Paratici e Cherubini stanno cercando di liberarsi di ingaggi pesanti, da subito. Matuidi prima, ora Khedira e Higuain. Poi le cessioni. Snellire il monte ingaggi e far cassa per non esser costretti a cedere stelle come Dybala. Una mission non facile ma che sta tenendo impegnata la dirigenza in questi giorni. Mentre Paulo aspetta, in Spagna, e non vede l'ora di sbarcare a Torino per lavorare con Pirlo. In attesa di una chiamata per il rinnovo.