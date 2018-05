La zarina Granovskaia. La longa mano di Abramovich su Conte e Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da sempre braccio destro negli affari curati da Roman Abramovich, Marina Granovskaia è considerata da anni la donna più potente del calcio inglese. Nel Chelsea controlla tutto: dai bilanci, alle spese, al mercato. Passando, inevitabilmente, anche dalle scelte in panchina. Così, dopo un anno, è ancora l'amministratore delegato del club inglese a decidere delle sorti di Antonio Conte. La "zarina", soprannome quantomai appropriato, neanche 12 mesi fa era ritornata alla ribalta delle cronache (italiane) per non aver gradito la gestione (mediatica e non solo) di alcune questioni di mercato riconducibili a Conte. Situazioni e dissapori che addirittura avevano fatto passare in secondo piano la conquista del titolo da parte del tecnico leccese al primo anno sulla panchina dei Blues.

LA LONGA MANO - Scongiurato l'esonero, dunque, ecco ritornare d'attualità un film dalla trama già vista. Al Chelsea, infatti, si avvicina l'ora delle grandi decisioni e la plenipotenziaria Granovskaia - dopo primo il faccia faccia delle ultime ore - ha messo in agenda un nuovo appuntamento con gli intermediari incaricati da Maurizio Sarri. Di conseguenza, la longa mano di Abramovich sta anche per chiudere la partita con Antonio Conte. Stavolta, se si vuole, in modo ancor più diretto. E' lei, del resto, a tessere le trame in questo momento con i delicati equilibri che ne conseguono. Soprattutto adesso che il magnate russo sta patendo evidentemente la crisi diplomatica tra il governo May e Vladimir Putin. Lo stop al rinnovo del suo visto è il segnale di un brusco calo della temperatura, non solo dal punto di vista politico e questa complicazione burocratica potrebbe avere anche delle ricadute sul club di Stamford Bridge.

NUOVA OPZIONE - Adesso, però, è la Granovskaia a scandire i tempi del mercato delle panchine, con un'opzione che - per far fronte al contratto ancora in essere tra Sarri e il Napoli - sta prendendo corpo nelle ultime ore. Non è un mistero infatti che al Chelsea piaccia Koulibaly, quotato sui 70 milioni. E allora, ecco il possibile mega affare: in tal caso per dare il via libera all'allenatore e al difensore senegalese, il presidente del Napoli chiederebbe in cambio una settantina di milioni più quel David Luiz che evidentemente Ancelotti conosce molto bene.