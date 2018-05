Lacrime da Numero Uno

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parato le lacrime, fino in fondo. Fino al momento in cui ha superato la linea del traguardo finale della sua avventura alla Juventus, Gianluigi Buffon. Poi Superman ha tolto il mantello ed ha pianto, umano. Guantoni al cielo, ha abbracciato tutti i suoi compagni. Tutti. E' stato il suo pomeriggio, è stato il suo giorno. Però non s'è scordato degli amici, di chi ha condiviso con lui dolori, gioie, trofei, soddisfazioni, rabbia. Spogliatoi. Il Re è nudo davanti alle emozioni e a un popolo che s'inchina, dal primo minuto in cui è sceso in campo. Prima del fischio d'inizio, è andato sotto la Curva per abbracciare i tifosi. Poi lo ha fatto coi compagni. Gli avversari lo hanno omaggiato con una riverente passerella immaginaria, fatta di occhi lucidi e applausi. Marchisio l'ha stretto forte, ma il tempo è tiranno, della partita come quello della vita. Ha sorriso fin quando non ha varcato la linea del cambio, spingendo dentro Carlo Pinsoglio. Ce l'ha fatta, il portiere italiano più forte d'ogni tempo. E' andato in panchina e poi si è rifugiato nel caldo, privato, del suo eterno spogliatoio. Ha sbattuto la porta bianconera e aperto la sua vita a un nuovo capitolo. Tra le lacrime. Umano. Caduto sotto i colpi di una dolcissima emozione.