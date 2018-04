Lacrime e una nuova motivazione: nel segno di Astori, la Viola corre

L'esultanza di gruppo, alla fine, è sempre la stessa. Tutti sull'attenti, tutti col pensiero rivolto al proprio capitano. La Fiorentina torna a Udine, in una partita complicata soprattutto perché lì era più vivido il ricordo di Davide Astori, e vince la quinta partita consecutiva. La quarta, da quel maledetto 4 marzo. Vietato parlare di sogno Europa League, perché questa stagione non potrà mai essere quella in cui si parla di sogni: sarà, sempre e comunque, ricordata per qualcos'altro. E la scomparsa prematura del capitano gigliato resterà sempre e comunque quello che è: una tragedia. Però il campionato della Fiorentina è comunque cambiato. Nel segno di Astori: sarà banale ma è così. Dall'addio, e dalle lacrime, la squadra di Pioli ha trovato nuove motivazioni. Dolorose, ma che rendono onore nell'unico modo possibile al proprio capitano: andando in campo, vincendo, inseguendo un obiettivo che ora sembra possibile. Nel segno di Astori.