Lady Bonucci: "Non abbiamo ancora i risultati del tampone, ma Leo sta bene"

vedi letture

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha parlato anche del marito in una lunga diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei tifosi bianconeri, preoccupati per lo stato di salute del difensore: "Non abbiamo ancora avuto i risultati del tampone di Leo. Stiamo aspettando e stiamo tutti bene. Nessuno di noi ha sintomi particolari del virus per il momento, incrociamo le dita",