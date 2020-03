Lady Dybala: "Avuti dei sintomi ma sto bene. Fortunatamente non è grave"

Attraverso un video sul proprio account Instagram Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala ha volto fare il punto dopo la comunicazione della loro positività al Coronavirus: “Ho voluto fare questo video per evitare la diffusione di notizie false, soprattutto per le persone che stanno vicino a me. Anche se con loro ho parlato, ma preferisco comunque che tutti voi lo sappiate dalla mia voce. Due giorni fa io, il mio ragazzo (Paulo Dybala, ndr) e un'altra persona che sta vivendo con noi, abbiamo fatto il test per sapere se eravamo positivi al Coronavirus. Oggi abbiamo ricevuto i risultati e siamo tutti positivi. Io avevo sintomi: tosse, dolori al corpo e alla testa. Mi continuavo ad allenare perché non sapevo di avere qualcosa, ma non mi sentivo bene. Ora i sintomi sono calati, ho sempre una sensazione di disagio, però in generale sto bene. Volevo fare questo video perché, soprattutto stando in Italia che in questo momento è il Paese con più infetti al mondo, ci stiamo informando ogni giorno sull'evoluzione di questo virus e vedo sempre gente che vuole viaggiare o fare altro. Credo non abbiano capito la gravità della situazione e il rischio di avere tanti contagiati in un solo momento, soprattutto per un Paese come l'Argentina. Non si muore tanto per la letalità del virus, ma la gente muore in ospedale perché non bastano i posti, i materiali medici. Detto tutto questo, vorrei che non vi preoccupaste più di tanto: per fortuna per noi non è così grave, ma può esserlo per i nostri genitori, per le persone anziane. Perciò state a casa".