Lady Dzeko: "Io ed Edin adoriamo Roma: è diventata la nostra seconda casa"

Ai microfoni di Sky, Amra Dzeko ha parlato del momento di difficoltà vissuto dal marito Edin, costretto a rinunciare a diverse gare per la positività al Covid-19: "Si è isolato nella dependance che abbiamo. Per i bambini, anche vedendolo così vicino, è stato difficile non poter andare lì. Anche noi siamo rimasti in quarantena. L'isolamento è durato diciassette giorni, ma l'importante è che sia stato bene, ha avuto pochi sintomi solo nei primi giorni".

Spesso le mogli incidono sul futuro dei giocatori. Le tue parole fanno sperare che Dzeko possa rimanere alla Roma...

"Noi adoriamo Roma, non lo nascondiamo mai. Roma è diventata la nostra seconda casa".