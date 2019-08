LaLiga, il 2° turno - Real-Atletico per volare a 6 punti, Barça per il riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un'emozionante prima giornata, andata in scena nel corso dello scorso weekend, LaLiga concede il bis. Il secondo turno è iniziato già ieri, con la vittoria del Siviglia in casa del Granada: uno 0-1 esterno targato Jordan a inizio ripresa che fa sorridere Lopetegui. Sempre ieri si è disputata Levante-Villarreal, conclusa con la vittoria in rimonta dei padroni di casa: doppietta di Roger dal dischetto, a ribaltare il momentaneo vantaggio di Moreno.

LE BIG. Il Barcellona, campione in carica, esordirà al Camp Nou in un'altra sfida delicatissima: contro il Betis, sconfitto 2-1 al debutto dal Valladolid e che lo scorso anno vinse proprio in casa di Messi e compagni con un pirotecnico 4-3. Vietato, dunque, sbagliare ancora per i blaugrana, a quota zero punti in classifica. Valladolid che, invece, farà visita al Real Madrid di Zinedine Zidane, privo di Modric a causa della squalifica da scontare dopo l'espulsione all'esordio. L'Atletico Madrid punta a dare continuità al successo di misura contro il Getafe: visita al Leganes, con Joao Felix che punta a segnare il suo primo gol in campionato.

LE ALTRE. Ma il sabato di calcio spagnolo si aprirà con la sfida Osasuna-Eibar alle ore 17, con gli ospiti al secondo impegno consecutivo con una neo-promossa: Mendilibar si aspetta delle risposte dalla squadra dopo la sconfitta della settimana scorsa. Sfida di cartello quella tra Celta Vigo e Valencia: da una parte Iago Aspas, dall'altra Rodrigo, pronti a far vedere a tutti perché la nazionale punta tutto su di loro. Getafe-Athletic Bilbao è l'ultima sfida di giornata. Domani, invece, spazio ad Alaves-Espanyol e Maiorca-Real Sociedad, oltre ad Atletico Madrid e Barcellona.

IL PROGRAMMA

Ieri

Granada-Siviglia 0-1 (52' Jordan)

Levante-Villarreal 2-1 (3' Moreno (V), 68' e 73' rig. Roger)

Oggi:

Osasuna-Eibar (ore 17)

Real Madrid-Valladolid (ore 19)

Celta Vigo-Valencia (ore 21)

Getafe-Ath. Bilbao (ore 21)

Domani:

Alaves-Espanyol (ore 17)

Maiorca-Real Sociedad (ore 17)

Leganes-Atl. Madrid (ore 19)

Barcellona-Betis (ore 21)