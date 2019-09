LaLiga, il 4° turno - Barcellona e Real, parte la caccia all'Atletico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conclusa la sosta per le nazionali, riprendono i vari campionati e tra questi quello spagnolo, con il quarto turno aperto ieri dalla sfida tra Maiorca e Athletic Bilbao e terminata 0-0. Riproverà a riprendere la corsa da dove aveva lasciato l'Atletico Madrid, unica squadra dopo 270' a punteggio pieno: sconfitte Getafe, Leganes ed Eibar, ora sulla strada dei colchoneros ci sarà la Real Sociedad per una delle trasferte più complicate del torneo. Riscatto cercasi per Barcellona e Real Madrid, rispettivamente a -5 e -4 dalla vetta, e provenienti dal 2-2 contro Osasuna e Villarreal: i blaugrana affronteranno in casa il Valencia, che in settimana ha esonerato in maniera improvvisa Marcelino; i blancos, invece, ospiteranno tra le mura amiche il Levante, che ha vinto le ultime due partite.

LE ALTRE. Il Siviglia, fermato sull'1-1 negli ultimi novanta minuti di campionato dal Celta Vigo, farà visita al temibilissimo Alaves (fin qui imbattuto). Il Villarreal, sempre in trasferta, se la vedrà contro il Leganes (unica squadra ancora con zero punti). E l'Espanyol, invece, dovrà tentare di vincere la sua prima gara e di cancellare il numero zero dalla casella dei gol fatti: sfida all'Eibar, che fin qui ha avuto lo stesso rendimento - in termini di punti - dell'avversario di giornata. Chiudono il programma del quarto turno le sfide tra Celta Vigo-Granada, Valladolid-Osasuna e Betis-Getafe.

LA QUARTA GIORNATA

Ieri:

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Oggi:

ore 13: Real Madrid-Levante

ore 16: Leganes-Villarreal

ore 18.30: Real Sociedad-Atletico Madrid

ore 21: Barcellona-Valencia

Domani:

ore 12: Eibar-Espanyol

ore 14: Alaves-Siviglia

ore 16: Celta Vigo-Granada

ore 18.30: Valladolid-Osasuna

ore 21: Betis-Getafe