Lamela, Guedes e Bruma: fantasia e velocità per l'Inter del futuro

L'Inter è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo fcinternews, sono tre i sogni del ds Piero Ausilio: Erik Lamela del Tottenham, vecchio pallino di Sabatini, Gonçalo Guedes del Valencia (in prestito dal PSG) e Bruma del Lipsia. Giocatori di grande tecnica, velocità e fantasia, che possono far comodo a una squadra che spesso ha dimostrato dei limiti in fase di impostazione.