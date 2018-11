Lamela: "L'Inter era partita forte. Osa sono fiducioso per il Tottenham"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di RaiSport nel postpartita di Tottenham-Inter, Erik Lamela ha parlato così dell'1-0 sofferto ottenuto dai suoi contro i nerazzurri: "Vittoria fondamentale, che ci dà speranza. Una partita difficile, loro hanno fatto una grande partita. Erano chiusi, abbiamo faticato per trovare il gol".

Per te è corretto vedere ancora l'Inter come favorita per il passaggio del turno?

"L'Inter è partita forte, noi ci siamo ripresi ma ora abbiamo una partita dura all'ultima giornata. Siamo fiduciosi che potremo fare bene"

Sarà il solito Barcellona quello che avrete di fronte all'ultima giornata?

"Hanno grandi giocatori, noi dobbiamo essere concentrati e fare il nostro lavoro".