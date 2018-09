Lampo di Kessié e tante palle gol. Sassuolo-Milan 0-1 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bella partita al Mapei Stadium. Milan avanti all'intervallo grazie a una splendida azione personale di Franck Kessié. L'ivoriano sblocca la gara al 39' con una azione personale nata da un suo recupero su Locatelli nella trequarti rossonera. Il centrocampista è poi avanzato fino al limite dell'area senza venir contrastato e ha potuto scagliare dal limite dell'area un sinistro che si è infilato alla sinistra di Consigli.

In precedenza un paio di clamorose occasioni per entrambe le squadre: nei primi minuti Suso coglie la traversa, poi è Kessié a sprecare una clamorosa palla gol imbeccato da Calhanoglu. L'ex Atalanta si trova a tu per tu con Consigli e lo supera con un pallonetto trovando però un super Lirola a salvare sulla linea. Sassuolo che mette i brividi a Gattuso con Di Francesco, che prima trova una super risposta di Donnarumma e poi un intervento da applausi di Abate.