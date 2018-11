Lampo di Mbappé, gol di Bernat: Napoli-PSG 0-1al 45esimo

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanti spunti e un gol arrivato a tempo scaduto. Pochi spazi e due difese in controllo della partita. Almeno fino al 46esimo. E' finito 0-1 il primo tempo di Napoli-Paris Saint-Germain, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Napoli in campo con gli stessi undici di due settimane fa, Paris Saint-Germain con una formazione profondamente diversa, negli uomini e nel modulo.

Un cambio radicale che s'è avvertito fin dai primi minuti e ha prodotto come conseguenza una prima frazione molto diversa da quella del Parco dei Principi. E' stata la squadra di Tuchel a fare la partita, ma l'ha fatto con raziocinio. Con lucidità e mantenendo le giuste distanze tra i reparti. I lampi di Neymar e le chiusure di Koulibaly hanno caratterizzato una prima frazione in cui Buffon è stato di fatto spettatore non pagante e Ospina, dall'altro lato, è stato chiamato in causa solo in rare circostanze. La prima conclusione al 23esimo con una botta secca da posizione defilata di Mbappé finita poco sopra la traversa, la seconda circa un quarto d'ora dopo con un tiro dal limite dell'area di Di Maria finito comodamente tra le braccia del portiere sudamericano. La terza quella che ha deciso la prima frazione, con Mbappé bravo ad affondare sulla corsia sinistra e Bernat a concludere in rete da posizione favorevolissima.

Poco pericoloso il Napoli, che ha costruito la prima frazione sulle ripartenze senza però costruire occasioni da rete. La squadra di Ancelotti in 3-4 circostanze ha costretto gli ospiti al fallo (Mbappé e Kehrer sono stati ammoniti), ma non ha mai impensierito un Paris Saint-Germain che ha controllato il gioco in un primo tempo che s'è chiuso con la squadra di Thomas Tuchel in vantaggio.