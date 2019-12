Lampo di Simeone alla Sardegna Arena: Cagliari-Lazio 1-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quinto gol in campionato di Giovanni Simeone permette al Cagliari di chiudere in vantaggio il primo tempo del posticipo contro la Lazio. Capitolini quasi mai pericolosi, mentre gli isolani possono addirittura recriminare per le occasioni sprecate nei minuti finali.

Lampo di Simeone - Due squadre in grande salute: la classifica lo certifica, i primi minuti lo confermano. La sfida è subito apertissima e caratterizzata da ritmi alti; Immobile, dopo due minuti, scappa via alle spalle di Pisacane e tira debolmente da buona posizione. Il Cagliari sembra subire un po' la pressione degli ospiti, ma alla prima occasione sblocca la partita: Joao Pedro prolunga di testa una rimessa laterale, Simeone si avventa come un falco sulla sfera e fulmina Strakosha con un micidiale tiro di prima intenzione.

Reazione inconsistente - Simone Inzaghi prova a svegliare immediatamente i suoi, che però fanno fatica a trovare varchi nella difesa di casa. Anzi, sono i sardi a rendersi pericolosi in contropiede, grazie al grande lavoro dei centrocampisti, bravi a recuperare tantissimi possessi. Un'aggressività che fa male soprattutto a Luis Alberto e Correa, incapaci di accendere la luce, mentre Immobile gioca molto lontano dalla porta; così, le uniche insidie per Pisacane e compagni arrivano dalla corsia destra, dove Lazzari spinge molto e costringe Lykogiannis agli straordinari. Troppo poco per riequilibrare la sfida, che Nainggolan potrebbe chiudere al 45': contropiede micidiale, il belga ignora Simeone e conclude a rete, trovando la pronta risposta di Strakosha. All'intervallo è 1-0.