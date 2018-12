Lampo di Zapata, Berisha salva il vantaggio: Atalanta-Lazio 1-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Match teso all'Atleti Azzurri d'Italia, tra due formazioni in lotta per l'Europa. Un lampo di Duvan Zapata, dopo 57 secondi di gioco, permette all'Atalanta di chiudere in vantaggio la prima frazione contro la Lazio, che però ha reagito, prendendo d'assalto la metà campo orobica nel finale.

Pronti-via, e l'Atalanta si ritrova subito in vantaggio. Gosens scappa via sulla sinistra e crossa al centro, dove Radu svirgola l'intervento e serve a Zapata un pallone da appoggiare solo in rete. L'attaccante colombiano conferma il suo straordinario momento di forma: per lui è il quinto gol nelle ultime tre sfide disputate. La Lazio ci mette un po' a riorganizzarsi dopo la mazzata iniziale ma al 12' va vicina al pareggio con Immobile che, imbeccato benissimo da Correa, si lascia ipnotizzare a tu per tu con Berisha. Il match è vibrante e intenso, anche se non ci sono molte occasioni. Nel finale di frazione, però, gli ospiti spingono sull'acceleratore e creano grossi pericoli alla difesa di casa: prima Berisha alza sopra la traversa un colpo di testa di Milinkovic-Savic, poi Correa viene murato al termine di un'azione tambureggiante. Finisce 1-0, ripresa tutta vivere.