Lampo Gervinho, cuore Parma. L'Empoli non sfonda e cade a -5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una volta è Gervinho a decidere, in favore del Parma, la sfida salvezza giocata stasera al Tardini e che i crociati hanno vinto con una gara di grande sofferenza e cuore, in cui l'ivoriano ha disputato solo il primo tempo salvo poi uscire per infortunio. L'Empoli paga la stanchezza dopo lo sforzo fatto col Milan e cede tre punti importanti nella corsa alla permanenza in Serie A, punito dall'individualità di spicco degli avversari.

TANTE NOVITÁ NEI 22 - Numerose le novità nelle scelte di D'Aversa e Andreazzoli: il primo lancia Ceravolo al posto di Inglese, ma soprattutto Siligardi nel tridente con il centravanti e Gervinho. Andreazzoli sposa Rasmussen a centrocampo e lancia Mraz dal primo minuto al fianco di Caputo.

L'ACUTO DI GERVINHO - Come al solito è l'ivoriano a sbloccare la sfida: bravissimo l'attaccante ad approfittare al massimo di una giocata da alta scuola di Antonino Barillà, abile nel saltare due avversari a centrocampo e lanciare col destro, suo piede "debole", la corsa del compagno di squadra. Gervinho temporeggia e batte Terracciano con un tiro rasoterra. L'Empoli risponde con Zajc, il più ispirato dei suoi: grande sinistro da centroarea che coglie il palo, appena prima del duplice fischio.

PARMA TUTTO CUORE - Ripresa di sofferenza totale per i padroni di casa, che perdono subito Gervinho per infortunio e decidono a metà tempo di rinunciare del tutto alla fase offensiva: fuori Ceravolo, spazio alla retroguardia a cinque e alla difesa strenua della propria porta. L'Empoli sbaglia tanto, è stanco e per fare un tiro pericoloso ha bisogno di La Gumina, subentrato nel finale, ma Sepe è miracoloso.