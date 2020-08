Lancio di Bastoni e grandissimo gol di Lukaku: Inter-Getafe è 1-0 poco dopo la mezzora

Inter in vantaggio sul Getafe al 33esimo del primo tempo col solito romelu Lukaku. Grande lancio dalla difesa di Bastoni per la corsa del belga: il numero 9 nerazzurro controlla palla e tiene a distanza Etxeita col fisico, entra in area e lascia partire un mancino secco e potente che non lascia scampo a Soria. Poco dopo la mezzora, e dopo un inizio complicato, Inter-Getafe è 1-0.