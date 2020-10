Lancio illuminante di Locatelli e sinistro di Berardi: Sassuolo in vantaggio col Crotone al 19'

Se non è Francesco Caputo, ci pensa Domenico Berardi. Il Sassuolo è in vantaggio sul Crotone dopo 19 minuti di gioco grazie alla rete del numero 25. Tutto nasce da un gran lancio di Locatelli, che sventaglia a destra per Berardi. Ottimo l'aggancio, poi il rimpallo con Reca gli favorisce il dialogo con Defrel. Uno-due e sinistro rasoterra che beffa Cordaz sul primo palo. Seconda realizzazione in campionato per il classe '94.

