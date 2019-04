Lanna: "Roma, c'è anarchia dopo l'esonero di Di Francesco"

L'ex giocatore anche della Roma, Marco Lanna, ha parlato nel Live Show di MC Sport: "Fino all'eliminazione dalla Champions League la Roma dava l'impressione di potersela giocare anche in campionato. Poi l'esonero ha destabilizzato tutto l'ambiente e da lì mi pare ci sia un po' di anarchia nello spogliatoio. Sento troppo nervosismo e siamo al tutti contro tutti, non c'è più unità d'intenti da parte dei giocatori. Dall'esonero in poi è venuta a mancare la squadra".

E' stato un errore esonerare Di Francesco?

"Se è stato esonerato ci saranno dei motivi anche se a noi ci sono un po' oscuri. Non sappiamo tante cose ma da fuori mi è sembrato strano esonerare un allenatore in quel momento, anche perché il campionato era ancora aperto. Alla Roma da un paio di anni manca un vero leader e forse Totti potrebbe entrare di più nelle stanze del potere. Uno come lui potrebbe aiutare molto uno spogliatoio in cui c'è solo De Rossi come leader".

Ti stupiresti se Di Francesco finisse il campionato sulla panchina della Roma?

"Ranieri si è preso una bella patata bollente ed è arrivato in un momento molto difficile. Non è ancora riuscito a dare la svolta quindi non mi sorprenderei se tornasse Di Francesco che si era costruito una certa credibilità. La squadra è cambiata tanto e forse Di Francesco in questa stagione non è riuscito a trovare un undici con cui andare avanti, ma la sua Roma aveva un'identità. La squadra vista contro il Napoli faticherà a giocarsela con Fiorentina e Sampdoria".

Secondo te Totti potrà avere più poteri il prossimo anno?

"Me lo auguro perché nel calcio moderno avere dei dirigenti con la sua credibilità e la sua immagine può essere un grandissimo aiuto per tutto l'ambiente. Totti può essere un riferimento anche per i nuovi arrivi".

Da ex giocatore della Sampdoria che pensi della squadra di Giampaolo?

"Per la Samp arrivano tre partite importanti e difficili contro Torino, Roma e Genoa. La Sampdoria ha dimostrato di essere cresciuta soprattutto mentale perché il gioco ce l'ha sempre avuto. Negli anni scorsi era mancata la mentalità e la voglia di arrivare. In questa stagione invece la squadra sta dimostrando la voglia giusta. Se da queste gare dovessero arrivare diversi punti la Sampdoria potrebbe giocarsi un posto in Europa. Può essere l'outsider in quelle posizioni".

Defrel può essere l'arma in più per la Samp?

"Era partito molto bene a inizio campionato, poi è un po' scomparso dai radar e non sembrava essere l'uomo giusto per sostituire Zapata. Poi nelle ultime gare abbiamo visto Defrel anche come trequartista e in quella posizione ha fatto ottime gare. Mi sembra aver migliorato anche la forma fisica".

Cosa succederà a livello societario in casa Sampdoria?

"Dubito che non ci sia niente di vero perché tutti ne stanno parlando. Penso che se c'è una trattativa si chiuderà a breve perché un investitore non può comprare una squadra a giugno. Già ora siamo al limite perché una nuova società deve programmare una campagna acquisti. Nel giro di due o tre settimane si scoprirà la verità".