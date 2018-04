Lapadula accorcia all'Olimpico: Roma-Genoa 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa accorcia le distanze all'Olimpico: quinto gol in campionato per Gianluca Lapadula. Palla filtrante, Gerson sbaglia l'uscita e Alisson si fa trovare impreparato, bravo l'attaccante torinese a trovare la via del gol. Roma 2, Genoa 1, gol di Lapadula.