Lapadula convocato da Gareca e già idolo in Perù: "Lapagol, il nuovo Cholito della Nazionale"

Gianluca Lapadula è già un idolo in Perù. L'attaccante del Benevento, convocato dalla Blanquirroja per le prossime sfide contro Cile e Argentina in virtù della sua doppia cittadinanza italo-peruviana, è arrivato a Lima per rispondere alla prima chiamata del ct Gareca. E i titoli dei quotidiani locali, stamane, si sprecano: "Benvenuto!", "Lapagol: il nuovo Cholito della Nazionale", "È arrivato Lapadula". L'ex Milan, insomma, sembra aver già conquistato tutti.