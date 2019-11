© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Succede di tutto a Lecce. I salentini accorciano grazie al calcio di rigore trasformato da Gianluca Lapadula, concesso per una parata di Cacciatore sul colpo di testa a porta libera di La Mantia. Espulso l'ex difensore del ChievoVerona, Cagliari in 10, ma i sardi restano addirittura in 9 perché dopo il gol si accende un parapiglia tra Olsen (che allontana il pallone impedendo agli avversari di riprendere velocemente il gioco) e Lapadula: i due si spintonano e cadono a terra, un salomonico Mariani espelle entrambi.