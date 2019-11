Lapadula e Falco trascinano il Lecce col Sassuolo: 2-1 dopo 45 minuti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lecce cerca la prima vittoria dinanzi ai suoi tifosi dopo il pari di Genova con la Samp, il Sassuolo vuole riscattare la sconfitta casalinga con la Fiorentina. Ne viene fuori, in questo primo tempo valido per l'11° turno di Serie A in programma al Via del Mare, un match divertente e ricco di spettacolo. Con ben tre gol e la formazione di casa meritatamente avanti al 45'.

La sblocca Lapadula - Il Sassuolo parte forte e sfiora subito il vantaggio al 4': gran palla in profondità di Berardi per Traorè, ma l'ex Empoli spara alto davanti a Gabriel. La risposta del Lecce arriva dopo appena quattro minuti, quando Majer chiama Consigli alla parata in tuffo con un bel tiro dai 25 metri. Lo sloveno ha il piede caldo e al 12' impegna ancora il portiere avversario dalla distanza. I padroni di casa prendono fiducia e alzano il baricentro. Così, dopo il cambio forzato Babacar-Falco al 14', la squadra di Liverani riesce a sbloccare l'incontro. A segnare è il "solito" Gianluca Lapadula, che al 18' controlla alla perfezione un lancio di 50 metri di Rossettini, ruba il tempo in area a Romagna e insacca l'1-0 con massima freddezza, dando immediata continuità al sigillo di Marassi.

Toljan pareggia - I ritmi si abbassano e con questi anche l'intensità del Lecce. Ne approfitta il Sassuolo, che dopo una ventina di minuti senza particolari emozioni trova l'1-1 con un'ottima azione corale. Manovra a tre che parte a destra da Traorè, palla dietro per Locatelli che di prima serve l'inserimento sul terzo uomo Toljan a destra: controllo in area del laterale neroverde e palla sotto le gambe di Gabriel al 36'.

Magia di Falco: 2-1 Lecce - Primo tempo chiuso? Neanche per sbaglio. C'è ancora spazio infatti per l'infortunio di Tabanelli, che lascia il campo al 40' per un problema ai flessori (entra Shakhov al suo posto) e, soprattutto, per il 2-1 firmato da 'Pippo' Falco. Punizione perfetta dell'attaccante giallorosso (anche per lui, così come per Toljan, primo gol in Serie A) con Consigli che non si butta neanche: palla sopra la barriera e traiettoria impeccabile. Esplode il Via del Mare al 42' e, proprio con quest'ultima cartolina, le due compagini vanno a riposo.